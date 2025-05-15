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Dışişleri kaynakları: Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek

Dışişleri kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, yarın İstanbul'da olacak.

Dışişleri kaynakları: Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri İstanbul'da bulunacak.

FİDAN, RUS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

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PUTİN TALEP ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna ABD Amerika Birleşik Devletleri Hakan Fidan
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