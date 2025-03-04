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  4. Dışişleri'nden 'İran' açıklaması: "İlişkilerimize büyük değer veriyoruz"

Dışişleri'nden 'İran' açıklaması: "İlişkilerimize büyük değer veriyoruz"

04.03.2025 14:39
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "İran’la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor" dedi.

Dışişleri'nden 'İran' açıklaması: "İlişkilerimize büyük değer veriyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İranlı yetkililerle düzenli olarak görüştüklerini ve iki ülke arasındaki ikili konuları ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmelerde, İranlı yetkililerin Türkiye’ye yönelik iddialarının da gündeme geldiğini belirten Keçeli, "Bugün de İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığımıza davet ettik. Görüşmede ikili konular ele alındı. Bazı İranlı yetkililerin Türkiye’ye yönelik iddialarını da gündeme getirdik. Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye’ye dönük eleştirilerini daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerini görüyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı daha önce İran tarafına iletmiştik esasen. Biz her hâlükârda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran’la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arzediyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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