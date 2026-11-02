Nafakalarda yeni dönem! İlk taslak belli oldu: Yaş, sağlık, gelir...

Boşanma sonrası ömür boyu nafaka tartışmasında yeni bir döneme giriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmaları yeniden şekilleniyor. Mevcut formülün taraflardan birinde yeni mağduriyetler oluşturabileceği değerlendirmesi üzerine Erdoğan, konunun yeniden ve daha kapsamlı biçimde ele alınmasını istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde duruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

'EVLİLİK SÜRESİNİN YARISI' MODELİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce hazırlanan taslakta nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirilmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi formülü gündeme gelmişti.

Ancak bu yaklaşımın kısa süreli evliliklerden uzun yıllar devam eden evliliklere kadar farklı mağduriyetler doğurabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine yeni formül arayışı başladı.

Yeni çalışmada tarafların yaşı, sağlık durumu, çalışma imkanı, gelir düzeyi, evlilik süresi ve boşanma sonrasındaki ekonomik koşullarının birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

AYM'NİN 9 AYLIK SÜRESİ: 'SÜRESİZ OLARAK' İBARESİ KALDIRILDI

Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Böylece TBMM'ye yeni yasal düzenlemenin hazırlanması için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanınmış oldu.