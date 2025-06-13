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Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırılarına sert tepki! "En güçlü şekilde kınıyoruz"

İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarının "En güçlü şekilde kınandığını" ifade edildi.

Dışişleri'nden İsrail'in İran saldırılarına sert tepki! "En güçlü şekilde kınıyoruz"

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı... İsrail'in gece saatlerinden itibaren başlattığı saldırılarda birçok üst düzey İranlı isim hayatını kaybederken İran da İsrail'e misilleme saldırıları başlattı. Yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

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"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur."

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İran İsrail
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