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DİSK Başkanı Çerkezoğlu resmen duyurdu! 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs 2025 İşçi Bayramı'nın İstanbul'daki adresini resmen duyurdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çerkezoğlu, "Taksim irademize sahip çıkarak milyonlarca sınıf kardeşimizle birlikte Kadıköy Meydanı'nda kutlamaya karar verdik" dedi.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu resmen duyurdu! 1 Mayıs için Kadıköy çağrısı
Melih Kadir Yılmaz

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs 2025 İşçi Bayramındaki adresi belli oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB), 1 Mayıs programı detaylarını açıklamak için Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

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RESMEN DUYURDU! 1 MAYIS'IN ADRESİ KADIKÖY

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta Kadıköy'de olacaklarını resmen duyurdu. Çerkezoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl 1 Mayıs'ı birlikte düzenleyen kurumlar olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda buluşmaya, İstanbul'da da bu yasakçı tutum karşısında Taksim irademize sahip çıkarak milyonlarca sınıf kardeşimizle birlikte Kadıköy Meydanı'nda kutlamaya karar verdik"

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ÇERKEZOĞLU: "TAKSİM KARARLILIĞIMIZI ÜLKEYİ YÖNETEN SİYASİ İKTİDARA İLETTİK"

"Bu yıl Taksim'de kutlamak için kararlılığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. Ancak bu yasakçı tutumun devam etiğini gördük. Kimse hukuktan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin gerçek demokrasiyi getirdiğimiz ve istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulması gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız.

"KADIKÖY MEYDANI'NDA YAN YANA GELECEĞİZ"

Kadıköy Meydanı geçmişte 1 Mayıs'ı kutladığımız meydanlardan bir tanesi. Bu yıl Taksim irademizden geri adım atmadan İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda yan yana geleceğiz"

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Kadıköy disk
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