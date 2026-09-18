DİTİB Trieste Camisi, farklı ülkelerden Müslümanlara ibadet etme imkanı sunuyor

DİTİB'in, İtalya'nın Como, Milano, Modena, Imperia, Venedik ve Verona kentlerinden sonra Trieste kentinde Ocak 2025'ten bu yana faaliyet gösteren 7. ve en yeni camisi kapılarını AA muhabirine açtı.

DİTİB Trieste Camisi'nde din görevlisi Nurullah Alagöz, yaklaşık 350 metrekare alanı olan, 2 katlı caminin özelliklerini ve faaliyetlerini anlattı.

Trieste'nin DİTİB'in İtalya'daki en son kurulan camilerinden biri olduğunu belirten Alagöz, şunları kaydetti:

"Burada nüfus olarak çok fazla bir yoğunluğumuz maalesef yok. Türkiye'den yaklaşık 40-60 aile var ve onlar tarafından camimizin yükü çekilmektedir. Diğer milletlerden, Balkanlardaki Müslüman kardeşlerimiz, Arap dünyasından Pakistan, Bangladeş, birçok yani neredeyse 15 İslam ülkesinden cemaatimiz mevcut. Beş vakit namaza iştirak etmekteler."

Alagöz, cemaatin büyük kısmı çalışma çağında olduğu için caminin vakit namazlarında özellikle gündüz çok yoğun olmadığını ancak sabah, akşam ve yatsı namazlarında katılımın yoğun olduğunu dile getirdi.

"Bayram namazlarında ve cuma namazlarında oldukça yoğun bir katılım söz konusu." diyen Alagöz, camide yaklaşık 350-400 kişinin kıldığı cuma namazlarında Türkçe ve İtalyanca hutbeler irat ettiklerini söyledi.

Akraba ve komşu toplulukların yanı sıra diğer ülkelerden Müslümanların da Trieste Camisi'ni tercih etmesiyle bayram namazlarını bir futbol stadyumunda kıldıklarına dikkati çeken Alagöz, "Yaklaşık 1000 kardeşimiz buna iştirak ediyor ve camimiz bu şekilde 365 gün, haftanın 7 günü faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." dedi.

Cuma ve bayram namazları haricinde caminin üst katında kadınların hizmet aldığını anlatan Alagöz, "Hafta sonu gerek İslam ilimleri, gerek Türk kültürü hakkında yaptığımız derslerimize de burada yaşayan ailelerimizin tamamı çocuklarıyla iştirak etmekte ve yaklaşık 60 öğrencimiz var. Yetişkin öğrencileri de buna dahil ettiğim zaman 80'e, 100'e kadar öğrenci sayımız çıkmaktadır. Bunun haricinde diğer milletlerden olan, özellikle İngilizce konuşma yetisi olan gençlere yönelik İngilizce Kur'an-ı Kerim ve İslam ilimleri dersi vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Alagöz, Trieste'de yaşayanların bir kısmının gastronomi sektöründe, bir kısmının da limanda çalıştığını, bunların haricinde lojistik ve nakliyat sektöründe çalışanların buradan gelip geçtiğini kaydederek, limandaki Türklerin yaptığı bilgilendirmelerle tır şoförlerinin de birçoğunun burada cuma ve bayram namazlarına müsait oldukları zamanlarda geldiğini söyledi.

Camilerinin büyük ölçüde buradaki Müslümanlar tarafından bilindiğini belirten Alagöz, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz zamanlarında Balkanlardan, Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen kardeşlerimiz, bunlar kimisi Türk, kimisi Türk olmayan kardeşlerimiz, camimizden haberdar olduklarını, Google üzerinden bulduklarını ve görmek istediklerini ifade ederek camimize geliyorlar. Bu da bizi oldukça mutlu, memnun ediyor."

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Bilal Öztürk de Türkiye'nin DİTİB Trieste Camisi vasıtasıyla İtalya'nın en ücra köşesinde dahi Türk ve Müslümanlara ibadet etme ve dini konularda rehberlik edebilecek bir hizmet sunduğunu vurguladı.