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Diyadin’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Diyadin’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu
Çiğdem Sevinç

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dünden beri karla karışık yağmur devam ederken, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa kar yağışı tüm alanları beyaza bürürken, manzaralar kış mevsimini anımsattı.
Vatandaşlardan Muhammed Kaya, 15 Nisan’da hem yağmurun hem karın yağmasına şaşırmadığını belirterek, "Bu Allah’ın işidir; ister yağmur yağar, ister kar yağar. Bu, Allah’ın bize vermiş olduğu bir güzelliktir dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı
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