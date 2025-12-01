Diyadin’e mevsimin ilk karı düştü

Ağrı’nın Diyadin ilçesi sabah saatlerinde kar sürpriziyle uyandı. Gece boyunca etkisini artıran soğuk hava, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışını ilçe merkezine kadar taşıdı.

Sabahın erken saatlerinde beyaza bürünen Diyadin’de vatandaşlar, mevsimin ilk karının şaşkınlığını ve sevincini bir arada yaşadı. Özellikle araçlarında ve çatılarda biriken kar, kış mevsiminin habercisi oldu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de düşük seyredeceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kaynak: İHA