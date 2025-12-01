HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyadin’e mevsimin ilk karı düştü

Ağrı’nın Diyadin ilçesi sabah saatlerinde kar sürpriziyle uyandı.Ağrı’nın Diyadin ilçesi sabah saatlerinde kar sürpriziyle uyandı.

Diyadin’e mevsimin ilk karı düştü

Ağrı’nın Diyadin ilçesi sabah saatlerinde kar sürpriziyle uyandı. Gece boyunca etkisini artıran soğuk hava, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışını ilçe merkezine kadar taşıdı.

Sabahın erken saatlerinde beyaza bürünen Diyadin’de vatandaşlar, mevsimin ilk karının şaşkınlığını ve sevincini bir arada yaşadı. Özellikle araçlarında ve çatılarda biriken kar, kış mevsiminin habercisi oldu.

Diyadin’e mevsimin ilk karı düştü 1

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de düşük seyredeceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Diyadin’e mevsimin ilk karı düştü 2

Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştıİstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e şok suçlama!Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e şok suçlama!

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.