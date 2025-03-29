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Diyanet açıkladı! İşte il il Ramazan Bayramı saatleri...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 16:41
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Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Ramazan Bayramı namazı saatlerini açıkladı. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da kılınacak. Bayram namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22, İzmir'de 07.30'da kılınacak.

Diyanet açıkladı! İşte il il Ramazan Bayramı saatleri...

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

AA-20250329-37477730-37477729-ILLERE_GORE_BAYRAM_NAMAZI_SAATLERI

Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı
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