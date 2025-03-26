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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: "İslam aleminin birliği ve insanlığın barışı için dua ediyoruz"

26.03.2025 12:17
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında, "Yaptığımız ibadet ve iyiliklerin, dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Mevla'mızdan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi. Kadir Gecesi'nin manevi değerine vurgu yapan Erbaş, tüm Müslümanlara hayırlı ve bereketli bir gece geçirmelerini diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: "İslam aleminin birliği ve insanlığın barışı için dua ediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, rahmet, bereket ve arınma iklimi ramazanın sonlarına yaklaşırken, bir lütuf ve bağışlanma fırsatı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinci içerisinde olduğunu belirterek, kıymetli geceye ulaştıran Allah'a şükretti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu anımsatan Erbaş, Allah'ın, bu gecenin kıymetini Kur'an-ı Kerim'de de müjdelediğini belirtti.

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"KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLIDIR"

Erbaş, bu gecenin değeri ve öneminin Kadir Suresi'nde yer alan, "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." ayetleriyle haber verildiğini aktardı.
Kadir Gecesi'nin, değer, kıymet ve itibar anlamına geldiğini belirten Erbaş, "Asıl anlamını mümin gönüllerin şifası ve Allah'ın insanlığa son vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasından almaktadır. Her bir anı sonsuz hikmet ve hayırlarla dolu olan bu gece, hidayet rehberi yüce kitabımızın ilk ayetlerinin Cebrail aracılığıyla sevgili Peygamberimize indirilmeye başlandığı müstesna bir zaman dilimidir." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, tüm insanlık için bir öğüt ve hidayet rehberi, ona yönelen gönüller için bir şifa ve huzur kaynağı, bir hakikat membaı olduğunu, insana hayatı, evreni, varoluşun gayesini tanıtan, hakkı, hakikati, edebi, hikmeti, adaleti, merhameti, bütün insani değerleri öğreten, iffetli ve onurlu bir hayatın, huzurlu bir dünyanın yolunu gösteren bir kitap olduğunu belirtti.

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"BAĞIŞLANMAK İÇİN BİR FIRSAT GECESİDİR"

Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, gereğince yaşamak ve onun hayat veren ilkelerini insanlığa tanıtmanın her mümin için imanın gereği yüce bir sorumluluğu olduğunu belirten Erbaş, "Bu bakımdan Kadir Gecesi, bütün benliğimizle ve kuşatıcı bir tefekkürle Kur'an'a yönelmek, onunla ilişkimizi gözden geçirmek ve yeniden en güçlü şekilde tahkim etmek için eşsiz bir fırsattır. Kur'an'ın hakikatleriyle evimize huzur, kalbimize inşirah, hayatımıza güzellik ve bereket katmak için değerli bir imkandır" dedi.

Erbaş, "Vahyin nüzulüyle bereketlenen bu gecede Rabbimizle, kendimizle, çevremizle, bütün varlık ve kainat ile ilişkimizi tevhit, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere yeniden şekillendirmeye içtenlikle söz verelim. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu kutlu gecede hata ve günahlarımız için tövbe edelim. Bir daha aynı hatalara yaklaşmama kararlılığı ile Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Nitekim sevgili Peygamberimiz, 'Kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır' ifadeleri ile Kadir Gecesi'nin bir dua ve istiğfar gecesi olduğunu bildirmiştir. Rahmet Peygamberi, 'Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' duasını da bizlere öğreterek bu gecenin bağışlanmak için bir fırsat gecesi olduğuna işaret buyurmuştur" dedi.

"İNSANLIĞIN BARIŞ VE HUZURUNA VESİLE OLMASINI MEVLA'MIZDAN NİYAZ EDİYORUM"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyanın inşası için gayretin ve azmin yeniden kuşanılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yaptığımız ibadet ve iyiliklerin, dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Mevla'mızdan niyaz ediyorum" dedi.

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"ACI VE ISTIRAP ÇEKEN MÜSLÜMANLARA DA DUALARDA YER VERİLMELİ"

Kadir Gecesi'nde ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelerek elleri açıp dualar edilmesini öneren Erbaş, dualarda ümmetin mazlumlarına, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da zulme, katliama ve soykırıma maruz kalan, Doğu Türkistan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde acı ve ıstırap çeken bütün Müslümanlara da yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

(AA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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