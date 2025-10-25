Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: "Diyanet Akademisi donanımlı din görevlileri yetiştiriyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, ‘İslam Dünyasında Din Görevlisi Yetiştirme Usulleri ve Diyanet Akademisi Sempozyumu’na katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumda konuşan Başkan Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının, cami hizmetlerinden aile ve gençlik hizmetlerine, yurt dışı teşkilatlanmasından basılı ve dijital yayınlara, din eğitimi faaliyetlerinden manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduğunu ifade etti.



Din hizmetlerinin etkili, kuşatıcı ve toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilir nitelikte sunulabilmesi için bu hizmeti yürüten personelin yeterliliğini vurgulayan Başkan Arpaguş, "Din görevlilerinin, güçlü bir dini bilgi alt yapısı ile birlikte, pedagojik becerilere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, temsil yeteneği yüksek, insani ve ahlaki değerlerle mücehhez olmaları, hizmet kalitesi ve verimliliği için hayati bir gerekliliktir" diye konuştu.



Arpaguş, Diyanet Akademisinin din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini en üst seviyeye taşımayı hedeflediğini belirterek,, "Kurumsal vizyonunu, personelin meslek öncesi eğitiminden başlayarak hizmet içi eğitim süreçlerini de içeren bütüncül bir modele dayandıran Diyanet Akademisi; dini bilgi, mesleki formasyon, iletişim becerisi ve toplumsal temsil kabiliyeti bakımından donanımlı din görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik özgün bir eğitim programı uygulamaktadır" açıklamalarında bulundu.



Arpaguş, sempozyum da ortaya konacak fikir, görüş ve önerilerin başta Diyanet Akademisi olmak üzere benzer kurumlar için yenilikçi, sürdürülebilir ve toplumsal etkisi yüksek eğitim stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını da ifade etti.

Sempozyuma Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Ali Erbaş ile Prof. Dr. Mehmet Görmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır