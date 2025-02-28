HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın'

28.02.2025 18:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dşyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnancı olmayanın geleceği yoktur. İnancımızı sahih bilgiler üzerine bina etmemiz gerekir. Sahih, doğru bilgiler. Peygamber Efendimiz, orta yolu bize tavsiye ediyor. Ne aşırı, ne aşırılıklar, ne de hurafeler, orta yol. Orta yolu takip etmemiz lazım. Aşırı uçlara giden arkadaşlarımızı uyarın. Aşırı uçlar, her zaman zararlıdır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın'

Selçuk Üniversitesi’nin 'İslam’ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konferansına katılmak üzere Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle buluştu. Erbaş, buradaki konuşmasında, "İnancı olmayanın geleceği yoktur. İnancımızı sahih bilgiler üzerine bina etmemiz gerekir. Sahih, doğru bilgiler. Peygamber Efendimiz, orta yolu bize tavsiye ediyor. Ne aşırı, ne aşırılıklar, ne de hurafeler, orta yol. Orta yolu takip etmemiz lazım. Aşırı uçlara giden arkadaşlarımızı uyarın. Aşırı uçlar, her zaman zararlıdır. Orta yol, itidal, hadis kitaplarında 'itidal babı' var. Boş yere konulmamış hadis kitaplarına. Bunun için doğru kaynaklardan ve devamlı bir şekilde okumalıyız, geliştirmeliyiz. Ahlak gencin süsüdür, güzel ahlak. Peygamber Efendimiz 'En güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor. Rabb'imiz de O'na 'Sen şüphesiz mutlaka yüce bir ahlak üzeresin' diyor Peygamberimize, öyle tanıtıyor. En küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket, zarafet olsun. Peygamber Efendimizin 'Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen hakiki mümin değildir' hadisişerifini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Kendisi için hoşlanmadığını kardeşi için düşünmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

DIYANET-ISLERI-BASKANI-ERBAS-ASIRI-UCLA_589487_174450

'LÜKS SOFRALAR KURMAYALIM'

Selçuk Üniversitesi Camisi’nde cuma namazını da kıldıran Erbaş, cuma hutbesinde ramazan ayında lüks sofralardan kaçınma uyarısında bulundu. Erbaş hutbesinde şunları söyledi:

"Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım. Orucu bahane ederek evde, iş yerinde ve trafikte gönül kırmayalım, huzursuzluk çıkartmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle sofralarımızı donatmayalım."

ramazan banner

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecekABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecek
İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon! 4 gözaltıİzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon! 4 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Ali Erbaş diyanet işleri başkanı ali erbaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı

MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.