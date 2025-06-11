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Diyanet’ten tepki çeken karar! 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

Diyanet yine tartışma yaratacak bir atamaya imza attı. Eskişehir’in Beylikova ilçesinde müftü olarak görev yapan İshak Yıldırım, dersine girdiği 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı iddia edilen mesajlar sonrasında tutuklanmıştı. Sadece 69 gün cezaevinde kalan ve tutuksuz olarak yargılanan İshak Yıldırım, davanın bitmesi beklenmeden vaiz olarak atandı.

Diyanet’ten tepki çeken karar! 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

Diyanet, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanan ve yalnızca 69 gün sonra tahliye edilen eski müftü İshak Yıldırım’ı yeniden görevlendirdi. Tepki çeken kararda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzası da bulunuyor. Yıldırım artık vaiz olarak görev yapacak.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, bir çocuğa istismar davasında daha skandala imza atıldı. İshak Yıldırım, Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü olduğu dönemde bir imam hatip ortaokulunda din derslerine girmesi için görevlendirildi.

Bu okulda, 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna mesajlar attığı ortaya çıktı ve “çocuğa karşı cinsel taciz”le suçlandı.

Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı:

-İmam hatip ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. İshak Yıldırım geçen sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimize giren, okulumuzda ücretli öğretmen olarak çalışan müftülük görevlisidir. Sürekli bana yazmasından dolayı şüphelendiğim için ‘Hocam bayağıdır bana yazıyorsunuz, bir şey mi söylemek istiyorsunuz?’ yazdım. O da bana ‘Evet ben senden hoşlanıyorum…’ yazdı.

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-Bana en yakın arkadaşıma dahi söylemememi söyledi. ‘Daha samimi olalım. Senden olumlu haber bekliyorum. Seni seviyorum.

-Senin güzelliğini yeni fark etmeye başladım. Gerçi yaşın çok küçük. Ben neredeyse senin baban yaşındayım. Biraz da onun etkisi var tabii ki, aramızda ilişki olursa nasıl olacak? Sen de kabul edersen mesela? Senden haber bekliyorum ona göre ama iyi haber olsun’ yazdı.

-Daha sonra bana yanıma gelmek istediğini yazdı. Ayrıca ‘seninle vakit geçirmek bana iyi gelecek. Mesela sana sarılıp öpebilecek miyim yoksa sadece oturup konuşacak mıyız? Senin yaşın küçük olduğu için sonra acaba bundan dolayı pişman olur musun, ondan dolayı da üzülür müsün?’ diye de yazdı…

HABER OLUNCA TUTUKLANDI

Şikâyetin ardından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Skandal olayı BirGün'ün haberleştirmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı müftünün tutuklandığını açıkladı.

69 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ

Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım mahkemede, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim Bedia Yıldırım ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum” dedi ve İshak Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme aynı gün, Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazdı ve sadece 69 gündür cezaevinde olan İshak Yıldırım tahliye edildi.

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DİYANET GÖREVE İADE ETTİ

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İshak Yıldırım’ı göreve iade ettiği ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında “Yıldırım’ın müftülüğün gerektirdiği temsil ve örneklik vasfını zedelediği, Yıldırım’ın ülke genelinde infiale neden olduğu bu nedenle idarecilik görevinden alınarak il dışında vaiz olarak görevlendirildiği” ifade edildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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