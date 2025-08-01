Diyarbakır 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 42°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 27°C civarında kalacak. Nem oranı düşük, yaklaşık %17 olacak. Rüzgarın hızı ise 9 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 39°C olacak. 3 Ağustos Pazar günü ise 37°C civarında olması bekleniyor. Hafta ortasında, 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 41°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda su tüketimini artırmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekmektedir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Tarımda, sulama sistemlerinin etkin kullanımı ve bitkilerin aşırı sıcaktan korunması için gölgeleme yöntemleri faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar aynı zamanda orman yangınları riskini artırır. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Yangın güvenliği kurallarına uyulması önemlidir. Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı yaparken yardımcı olacaktır.