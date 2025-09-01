Diyarbakır 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 1 Eylül Pazartesi 2025 tarihi, sıcak ve güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önemli bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 42°C'ye çıkacak. 3 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 41°C olacak. Hafta ortasında sıcaklık biraz düşecek. 38°C seviyelerine gerilemesi, hafta sonuna doğru 36°C civarına inmesi bekleniyor. Bu durum, Diyarbakır'da Eylül ayının başlarının genellikle sıcak geçtiğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda kapalı alanlarda kalmak önemlidir. Bol su tüketimi faydalıdır. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından yararlıdır.

Diyarbakır'da Eylül ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 27°C civarındadır. Bu ayda yaklaşık 28 güneşli gün yaşanır. Eylül ayının Diyarbakır'da sıcak ve güneşli geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Eylül ayı boyunca benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir.

Diyarbakır'da 1 Eylül Pazartesi 2025 tarihi ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları öngörülmektedir. Bu dönemde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek sağlıklı kalmak için önemlidir.