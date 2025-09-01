HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 1 Eylül Pazartesi 2025 tarihi, sıcak ve güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önemli bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 42°C'ye çıkacak. 3 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 41°C olacak. Hafta ortasında sıcaklık biraz düşecek. 38°C seviyelerine gerilemesi, hafta sonuna doğru 36°C civarına inmesi bekleniyor. Bu durum, Diyarbakır'da Eylül ayının başlarının genellikle sıcak geçtiğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda kapalı alanlarda kalmak önemlidir. Bol su tüketimi faydalıdır. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından yararlıdır.

Diyarbakır'da Eylül ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 27°C civarındadır. Bu ayda yaklaşık 28 güneşli gün yaşanır. Eylül ayının Diyarbakır'da sıcak ve güneşli geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Eylül ayı boyunca benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir.

Diyarbakır'da 1 Eylül Pazartesi 2025 tarihi ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları öngörülmektedir. Bu dönemde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek sağlıklı kalmak için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme!Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme!
Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pınar Altuğ bikinisiyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

Pınar Altuğ bikinisiyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

RTÜK Başkanı Şahin: "Bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız"

RTÜK Başkanı Şahin: "Bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız"

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.