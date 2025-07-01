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Diyarbakır 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir.

Diyarbakır 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında, gece ise 23°C civarında olacaktır. Nem oranı %22 olarak tahmin edilmekte. Rüzgar hızı 16.9 km/saat olarak öngörülüyor.

2 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 37°C'ye kadar yükselebileceği belirtiliyor. 3 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 33°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %22 olarak kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı yine 16.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı engelleyebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğinden, bu grupların daha dikkatli olmaları gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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