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Diyarbakır 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Diyarbakır 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 39°C civarında, akşam ise 35°C olarak bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı ise %24 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi sıcaklık 41°C, 5 Ağustos Salı ise 42°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından önemlidir.

Yüksek sıcaklıklarda evde kalma imkânı olanların klimalı ortamlarda bulunması faydalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin ise güneşten korunma önlemlerini alması gerektiği unutulmamalıdır. Aşırı sıcakların yol açabileceği dehidrasyon riskine karşı düzenli aralıklarla su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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