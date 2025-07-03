Diyarbakır 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkların 19°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %22 civarında. Rüzgar hızı ise 28 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 31°C olması, 5 Temmuz Cumartesi günü ise 33°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar altında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önem taşıyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı engelleyebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Yüksek sıcaklıkların devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemlerin alınması sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak hava koşullarının etkisini azaltmak için, günün en sıcak saatlerinde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, aşırı sıcakların neden olduğu sağlık sorunlarından korunmak için düzenli su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak önemlidir.