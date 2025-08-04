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Diyarbakır 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Diyarbakır ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 27°C civarında kalacak. Nem oranı düşük olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 6.62 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 42°C'ye yükselecek. 6 Ağustos Çarşamba günü ise 44°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, vatandaşların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su tüketimi ve güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Evlerde perdeler kapalı tutulmalı ve hava akışı sağlanarak iç mekanlar serin tutulmalıdır. Sıcak saatlerde serin ortamlarda kalınmalı ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da önlem alması gerekmektedir. Hayvanların su ihtiyaçları artırılmalı ve gölgelik alanlar sağlanmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama programları, yüksek sıcaklıklara göre yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, olası yangın risklerine karşı tedbirler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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