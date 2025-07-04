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Diyarbakır 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu serin bir atmosferi işaret ediyor.

Diyarbakır 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Diyarbakır'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu serin bir atmosferi işaret ediyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 32°C civarında olması bekleniyor. Bu değer, yaz ayları için ılıman bir sıcaklık. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 19°C seviyelerine düşmesi, akşam serinliğini sevenler için hoş bir ortam sunacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Bu, hava akışını hafifletecek. Nem oranının %22 civarında olması, genel olarak kuru bir hava koşulunu gösteriyor.

5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 33°C'ye yükselebileceği bekleniyor. Bu artış, yaz aylarının tipik sıcaklıklarına daha yakın bir durumu yansıtıyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 36°C'ye ulaşacak. Bu durum, hafta sonu planları yaparken dikkate alınmalı. 7 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıkların 39°C seviyelerine çıkması, aşırı sıcakların yaşanabileceğini gösteriyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda bol su içilmeli ve güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumak adına faydalı olacaktır. Sıcak günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım almalıdırlar.

Diyarbakır'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü serin bir hava bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklıkların artması öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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