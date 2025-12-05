Diyarbakır 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kapalı olacak. Sıcaklık 7°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı 1,93 km/saat olacak. Nem oranı ise %33 civarında tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. Bulut oranı %100 olması öngörülüyor.

Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgar hızı 1,3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %28 civarında. Yağış beklenmiyor. Bulut oranı %20 olması öngörülüyor.

Pazar günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile 16°C arasında değişecek. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esecek. Rüzgar hızı 2,15 km/saat olacak. Nem oranı %27 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bulut oranı %45 olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri rahatlıkla planlanabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun kıyafet seçimi bu nedenle önemlidir. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacaktır. Hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirilebilir. Düşük rüzgar hızları, hava koşullarının sakin olacağını gösteriyor. Genel olarak, önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava koşulları uygun görünüyor.