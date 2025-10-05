HABER

Diyarbakır 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 5 Ekim 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 33°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 12°C ile 32°C arasında seyredecek.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş koruyucu krem kullanmak cilt sağlığını korumak için faydalıdır.

Sıcak havalarda, vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek gereklidir. Şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır. Yerine su veya doğal meyve suları tercih edilmelidir. Aşırı sıcaklar vücutta yorgunluk ve halsizlik yaratabilir. Dinlenmeye özen gösterilmeli ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Bu günlerde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar daha fazla önlem almalıdır. Evde kalınması gereken durumlarda serin ve havalandırılmış alanlar tercih edilmelidir. Klima veya vantilatör kullanmak rahatlatıcı olabilir. Yiyeceklerin bozulmaması için buzdolabı düzenli kontrol edilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarının trafik ve ulaşım üzerinde etkisi olabilir. Sürücüler, aracının klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olmalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Yolculuk sırasında yeterli su ve atıştırmalık bulundurmak faydalıdır.

