Diyarbakır 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 2.8°C ile 3.2°C arasında olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 11.9°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Nem oranı %25 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 18.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı 16:59'da gerçekleşecek.

7 Aralık Pazar günü hava sıcaklıklarının 5.8°C ile 14.5°C arasında değişmesi bekleniyor. O gün ayrıca %93 nem oranıyla kapalı ve bulutlu bir hava olacak. Rüzgar hızı düşerek 1.6 km/saat seviyesine inecek.

Aralık ayı boyunca Diyarbakır'da hava sıcaklıkları genellikle 6°C ile 11°C arasında değişiyor. Ayın ilk günlerinde en yüksek sıcaklık 9.5°C, en düşük sıcaklık ise -0.7°C civarında gerçekleşiyor. Bu dönemde yağış miktarında artış gözlemleniyor.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Bu nedenle kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat edilmelidir. Gerekirse koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.