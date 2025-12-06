Erzincan’da Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre yarın Erzincan genelinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Özellikle kent merkezi ile Kemah, Tercan, İliç, Kemaliye ve Üzümlü ilçelerinde yağışların kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don gibi olumsuzluklara dikkat çekilen uyarıda, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların kuvvetli yağış ve kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır