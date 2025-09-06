Diyarbakır 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 18°C ile 21°C arasında değişecektir. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı hava koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. 8 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 16°C tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 10 Eylül Çarşamba günü ise gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 17°C olacaktır.

Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmemektedir. Eylül ayında Diyarbakır'da yağış miktarı 0 mm ile 3.1 mm arasında dalgalanır. En yağışlı gün 28 Eylül'dür. Bu gün yağış miktarı 3.1 mm'dir. En kuru gün ise 1 Eylül olup, bu günde yağış miktarı 0 mm'dir.

Böylesi sıcak ve güneşli günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklık, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesine neden olur. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de vücudun susuz kalmasını önler. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmak da önemlidir.

Eylül ayında Diyarbakır'da nem oranı %24 ile %38 arasında dalgalanır. En nemli gün 30 Eylül'dür, bu gün nem oranı %38'dir. En kuru gün ise 2 Eylül olup, nem oranı %24'tür. Düşük nem oranı cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu durumu önlemek için nemlendirici kremler kullanmak ve cildi düzenli olarak nemlendirmek faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle kalp ve solunum rahatsızlığı olan kişilerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Bu kişiler, mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmalı ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır.