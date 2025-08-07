HABER

Diyarbakır 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Diyarbakır'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgarlar hafif olacak ve kuzey yönünden 4-11 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %14-27 arasında değişecek. Bu durum, hava koşullarını daha da bunaltıcı hale getirebilir.

Gece saatlerinde sıcaklıklar 22°C civarına düşecek. Rüzgarlar batı yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı gece boyunca %23-26 seviyelerinde kalacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 40°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 41°C ve 10 Ağustos Pazar günü 40°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgarlar hafif kalacak ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı %14-27 arasında değişerek hava koşullarını bunaltıcı kılacak.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının hızla yükselmesi, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korumaya yardımcıdır.

Evde kalanlar için serin ortamlarda bulunmak önem taşır. Gereksiz elektrikli cihazları kullanmaktan kaçınmak, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra ortamın daha serin kalmasına katkıda bulunur. Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve evde kalanların uygun önlemler alarak sağlıklarını korumaları büyük önem taşımaktadır.

