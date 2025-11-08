Diyarbakır 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diyarbakır'da sıcaklık 21°C, Şanlıurfa'da 23°C, Gaziantep'te ise 19°C ölçülmesi bekleniyor.

9 Kasım Pazar günü Diyarbakır'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 8.2°C, en yüksek 23.6°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanın. Cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Hava durumunu düzenli olarak takip edin. Planlarınızı en uygun şekilde yapabilirsiniz.