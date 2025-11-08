HABER

Diyarbakır 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve 21°C olarak ölçülecek. 9 Kasım Pazar günü ise hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıkların 8.2°C ile 23.6°C arasında değişmesi bekleniyor. Hava koşullarına uygun giysiler tercih edilmeli, cilt koruyucu ürünler kullanılmalı. Güneşli günlerde dışarı çıkarken önlemler almak önemli.

Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diyarbakır'da sıcaklık 21°C, Şanlıurfa'da 23°C, Gaziantep'te ise 19°C ölçülmesi bekleniyor.

9 Kasım Pazar günü Diyarbakır'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 8.2°C, en yüksek 23.6°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanın. Cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Hava durumunu düzenli olarak takip edin. Planlarınızı en uygun şekilde yapabilirsiniz.

