Trump'ın açıklamaları Avrupa'yı harekete geçirdi! İngiltere ve Almanya Grönland'a asker mi gönderecek?

Almanya'da Yedek Askerler Birliği Başkanı Patrick Sensburg, Grönland'da Alman askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılmasını talep etti.

Sensburg, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda ciddi olduğunu varsaymak gerektiğini belirtti.

Patrick Sensburg, "Bu nedenle Avrupa (Grönland'da) çok daha güçlü bir varlık göstermeli. Kısa sürede Danimarka komutasında en az bir Avrupa tugayını oraya sevk etmeliyiz." dedi.

"ALMAN ORDUSU KALICI OLMALI"

Almanya'nın da burada özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Sensburg, Alman ordusunun Grönland'da eğitim tesisleri kurarak kalıcı varlık gösterebileceğini söyledi.

Sensburg, bunun fırsatlar da barındırdığını belirterek, Almanya'da Mittenwald bölgesindeki dağ ve kış eğitim okulunun Grönland'da da eğitim verilebileceğini, bunun da Avrupa'yı daha güçlü bir şekilde kenetleyebileceğini kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Peter Beyer de NATO'daki Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin Grönland'da daha güçlü güvenlik varlığı göstermeleri çağrısında bulundu.

Bu konuda ABD yönetimiyle koordinasyon içinde olunmasına önem verdiklerini aktaran Beyer, "Bizim de orada güvenlik çıkarlarımız var." dedi.

Almanya'nın kendi güvenliği için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade ettiğine işaret eden Beyer, bunun için somut adım atılmasını istedi.

İNGİLTERE ASKER GÖNDERME PLANI YAPIYOR

The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin, Grönland'ı Çin, Rusya ve ABD'den korumak için adaya asker çıkarma planını Avrupalı müttefikleriyle ele aldığını yazmıştı.

Gazetenin haberinde, Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu belirtilerek, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının da beklendiği aktarılmıştı.

TRUMP'IN GRONLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

