Diyarbakır 09 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla belirgin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %16 olacak ve yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak. 11 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıklarının 37°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü ise hafif yağmur ihtimaliyle sıcaklıkların 36°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklık ve güneşli hava koşulları, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Güneş ışınlarının dik açısıyla gelmesi, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmek de önemlidir.

Diyarbakır'da Eylül ayı boyunca genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ortalama en yüksek sıcaklıklar 34-35°C, en düşük sıcaklıklar ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %24 ile %38 arasında değişir. Yağış miktarı genellikle düşüktür. Eylül ayında Diyarbakır'a seyahat edeceklerin sıcak hava koşullarına uygun hazırlık yapması önerilir.