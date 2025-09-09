HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 09 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla belirgin olacak.

Diyarbakır 09 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla belirgin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %16 olacak ve yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak. 11 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıklarının 37°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü ise hafif yağmur ihtimaliyle sıcaklıkların 36°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklık ve güneşli hava koşulları, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Güneş ışınlarının dik açısıyla gelmesi, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmek de önemlidir.

Diyarbakır'da Eylül ayı boyunca genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ortalama en yüksek sıcaklıklar 34-35°C, en düşük sıcaklıklar ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %24 ile %38 arasında değişir. Yağış miktarı genellikle düşüktür. Eylül ayında Diyarbakır'a seyahat edeceklerin sıcak hava koşullarına uygun hazırlık yapması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hain tam o sırada bakın ne yapmışHain tam o sırada bakın ne yapmış
Muratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdıMuratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.