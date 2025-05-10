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Diyarbakır 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Diyarbakır'da hava durumu tahminlerine göre yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı olacak.

Diyarbakır 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu değerler, Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarına yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

11 Mayıs Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. 12 Mayıs Pazartesi günü ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 13 Mayıs Salı çok bulutlu, 14 Mayıs Çarşamba bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe çoğunlukla güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklıklar gündüzleri 24°C ile 28°C arasında, geceleri ise 10°C ile 14°C arasında değişecek.

Bölgede Mayıs ayı boyunca ortalama 7-8 yağmurlu gün ve 12-13 güneşli gün yaşanmaktadır. Bu durum, Mayıs ayının Diyarbakır için genellikle ılıman ve güneşli geçtiğini gösterir.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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