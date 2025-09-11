HABER

Diyarbakır 11 Eylül Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Bu, bölgenin Eylül ayı ortalama sıcaklıklarının üzerinde. Yazın son günlerinin etkileri hissedilecek. Nem oranı %33 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının daha kuru olacağını gösteriyor. Rüzgar hızı ise 18 km/saat civarında, kuzeybatı yönünden esecek. Bu rüzgar hızı, gündüz saatlerinde hafif bir serinlik sağlayabilir.

12 Eylül Cuma günü, hava sıcaklığının 33°C'ye yükseleceği tahmin ediliyor. 13 Eylül Cumartesi günü ise sıcaklık 35°C olacak. Bu artış, sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Bölge, yazdan kalma günler yaşamaya devam edecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Nem oranı %17 civarında kalacak. Rüzgar hızı 3-5 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan mümkünse kaçınmak önerilir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

