Diyarbakır 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Diyarbakır'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 33°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 14 Eylül Pazar günü 35°C ve 15 Eylül Pazartesi günü 35°C seviyesinde seyredecek.

Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarında yaygın olan yüksek değerleridir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması öneriliyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlanırken güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Şapka gibi koruyucu aksesuarların takılması da önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi, gerektiğinde tıbbi yardım alınması önemlidir.

Sıcak hava koşullarının elektrik tüketimini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önerilir. Klima kullanımı da minimumda tutulmalıdır. Bu, çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

