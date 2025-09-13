Diyarbakır 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile belirgin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde artış gösterebilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 18°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 13 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 14 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 34°C, 15 Eylül Pazartesi günü 35°C ve 16 Eylül Salı günü de 35°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 16°C ile 17°C arasında değişecek. Rüzgar hızı, kuzeybatı yönünden saatte 11-12 km arasında esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı engelleyebilir. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan mümkünse kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri almak önemlidir. Bu, hem kişisel sağlığı korur hem de yaşam kalitesini artırır.