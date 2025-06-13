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Diyarbakır 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 13 Haziran Cuma hava durumu oldukça sıcak olacak.

Diyarbakır 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C civarında olacak. Bu değerler, bölgenin Haziran ayı için tipik sıcaklıklarının üzerinde. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı hava koşulları yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar sürecek. 14 Haziran Cumartesi günü 38°C, 15 Haziran Pazar günü 35°C ve 16 Haziran Pazartesi günü 33°C bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Haziran ayı ortalama değerlerinin üzerindedir. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar, geceleri ise 20°C ile 21°C arasında daha serin olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda kalmak zorunda olanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Sıcak havaların etkisini azaltmak için evlerde ve iş yerlerinde serinletici önlemler alınmalıdır. Klima veya vantilatör kullanılmalı, perdeler kapalı tutulmalı ve gereksiz ışık kaynakları kapatılmalıdır.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için sağlık risklerini artırabilir. Bu nedenle, bu kişiler serin ortamlarda kalmalı ve aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da hayvanlarının su ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılaması gerekiyor. Ayrıca aşırı sıcaktan korunmaları sağlanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli aletler kapatılmalı. Enerji verimli ürünler tercih edilmelidir. Bu hem ekonomik hem de çevresel açıdan faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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