Diyarbakır 13 Mayıs Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklığın 24°C, en düşük sıcaklığın ise 12°C olması bekleniyor. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir.

14 Mayıs Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışlar veya gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 16 Mayıs Cuma günü hava daha sakinleşerek çoğunlukla güneşli olacak. Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durumdur.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, yağış ihtimaline karşı uygun kıyafet ve ekipman bulundurmalıdır. Tarım sektöründe çalışanlar, yağışların bitkiler üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almalıdır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak ve trafikte dikkatli olmak önemlidir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Günlük planlamalarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirmek açısından önemlidir.