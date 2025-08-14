Diyarbakır 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 42°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24°C civarında seyredecektir.

Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %16 ile %32 arasında değişecek. Düşük nem, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 41°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 40°C ve 17 Ağustos Pazar günü de 40°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20°C ile 23°C arasında değişecektir.

Aşırı sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler giyilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, öğle saatlerinde güneşten kaçınmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Düşük nem nedeniyle yangın riski artmaktadır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir. Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Aşırı sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarını azaltabilir ve enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle, su ve enerji tasarrufu konusunda bilinçli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.