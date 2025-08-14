HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 42°C, gece ise 24°C civarında olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 42°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24°C civarında seyredecektir.

Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %16 ile %32 arasında değişecek. Düşük nem, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 41°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 40°C ve 17 Ağustos Pazar günü de 40°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20°C ile 23°C arasında değişecektir.

Aşırı sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler giyilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, öğle saatlerinde güneşten kaçınmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Düşük nem nedeniyle yangın riski artmaktadır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir. Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Aşırı sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarını azaltabilir ve enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle, su ve enerji tasarrufu konusunda bilinçli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!
Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: Bu yıl 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon TL ceza kesildiMarmara'da müsilaja karşı sıkı takip: Bu yıl 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon TL ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.