HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye turizmde zirveye yerleşti: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10'unda

Dünya turizminin en itibarlı veri kaynağı Euromonitor International’ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index, Türkiye’nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.

Türkiye turizmde zirveye yerleşti: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10'unda

Euromonitor International’ın yayımladığı Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı.

İKİ TÜRK ŞEHRİ DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İLK 10 KENTİNE GİRDİ

Rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5’inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8’inci sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.
Bangkok Zirvede, Türkiye Çıkışta

Türkiye turizmde zirveye yerleşti: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10 unda 1

Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Bangkok bulunurken, Hong Kong, Londra ve Makao ilk dört sırada yer aldı. Ancak raporun dikkat çeken bölümü, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi oldu.
İstanbul’un gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası organizasyonlardan dijital tanıtım etkisine uzanan geniş yelpazedeki dinamizmi; Antalya’nın ise her sezon yüksek talep gören tatil altyapısı, spor turizmi ve dünya standartlarındaki tesisleri bu yükselişi destekledi.

EUROMONITOR INTERNATIONAL: KÜRESEL TURİZMİN YOL GÖSTERİCİSİ

Dünya turizm sektöründe 50 yılı aşkın süredir referans kabul edilen Euromonitor International, ülkelerin ve şehirlerin turizm performansını en kapsamlı biçimde analiz eden kuruluş olarak biliniyor.

Kurumun hazırladığı Top 100 City Destinations Index; ziyaretçi sayılarının yanı sıra sürdürülebilirlik, turizm altyapısı, ekonomik performans, kültür-sanat kapasitesi, sağlık ve güvenlik göstergeleri gibi kritik başlıklarda şehirleri karşılaştırıyor.

Türkiye turizmde zirveye yerleşti: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10 unda 2

Bu nedenle Euromonitor raporu, hükümetlerden havayolu şirketlerine, otel zincirlerinden yatırım fonlarına kadar tüm sektörün yol haritasını belirleyen en etkili küresel veri setlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin bu listelerde üst sıralara yerleşmesi, yalnızca turist sayısındaki artışı değil, ülkenin uluslararası turizm stratejisinin doğru çalıştığını da gösteriyor.

“EN CAZİP ŞEHİRLER” ENDEKSİNDE PARİS LİDERLİĞİ KORUDU

Euromonitor International aynı raporda, ziyaretçi sayısından bağımsız olarak şehirlerin sürdürülebilirlik, kültür, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi 56 kritere göre belirlendiği “Dünyanın En Cazip 10 Şehri” listesini de açıkladı.

Türkiye turizmde zirveye yerleşti: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10 unda 3

Paris, Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılması ve PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin yarattığı sportif turizm etkisiyle liderliğini korudu. Madrid ikinci, Tokyo üçüncü, Roma dördüncü, Milano ise beşinci sıraya yerleşti. Amsterdam ve Barcelona listede yükseliş gösterirken, Londra zayıf sürdürülebilirlik performansı nedeniyle 18’inci sıraya geriledi.

TÜRKİYE’NİN TURİZMDE KÜRESEL GÜCÜ TESCİLLENDİ

Euromonitor International’ın kapsamlı endeksi, Türkiye’nin 2025’te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’da yer alması, Türkiye’nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.

Türkiye turizmde zirveye yerleşti: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10 unda 4

Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görünmeyen tehlike: Beyin tümörlerinde 3 kritik sinyal! Her baş ağrısı masum değilGörünmeyen tehlike: Beyin tümörlerinde 3 kritik sinyal! Her baş ağrısı masum değil
İmamoğlu bugün yeniden hakim karşısına çıkıyorİmamoğlu bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.