Diyarbakır 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yerel kaynaklara göre gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihte hava genellikle açık olacak.

15 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının 12°C civarında olması ve yağmurlu hava koşullarının etkili olması bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak.

Diyarbakır'da Mayıs ayı genellikle 19°C ortalama sıcaklıkla, gündüzleri 25°C, geceleri ise 12°C civarında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 65 mm olup, yağmurlu gün sayısı 7 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmaktan koruyacaktır. Sıcak günlerde bol su içmek ve güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır.