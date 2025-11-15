HABER

Diyarbakır 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Kasım 2025'te yoğun sağanak yağmurlar ve rüzgarlı hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece 13°C civarında olacak. Nem oranı ise %68 olarak tahmin ediliyor. 16 Kasım'dan itibaren hava koşullarında iyileşme görülmesi planlanıyor. Vatandaşların, yoğun yağışlara karşı açık alanlardan kaçınmaları ve su baskınlarına karşı önlemler alması önem taşımaktadır. Açık hava etkinlikleri için 16 Kasım'dan sonra uygun koşullar oluşacaktır.

Cansu Akalp

Diyarbakır'da 15 Kasım 2025 Cumartesi hava durumu, yoğun sağanak yağmurlar ve rüzgarlı koşullar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %68 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.3 km/sa olarak öngörülüyor. Gün doğumu 06:59, gün batımı 17:05'tir.

16 Kasım Pazar gününde hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece ise 9°C civarında olacak. Nem oranı %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.9 km/sa'dir. Gün doğumu saati 07:00, gün batımı ise 17:04'tür.

17 Kasım Pazartesi günü hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 8°C civarında olacak. Rüzgar hızı 2.9 km/sa olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı ise 17:03'tür.

18 Kasım Salı günü hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 9°C civarında olacak. Rüzgar hızı 2.9 km/sa tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:02, gün batımı 17:02'dir.

Bu dönemde 15 Kasım'da yoğun yağış ve rüzgar beklendiğinden, vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve yağmurlu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Pencerelerin ve kapıların sağlam olduğundan emin olunmalıdır. 16 Kasım'dan itibaren hava koşullarının iyileşmesiyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlayacaktır.

