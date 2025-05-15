Diyarbakır 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Bu tarihte, bölge genelinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25.8°C, gece ise 13.2°C civarında olacak. Nem oranı %49 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 12.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

16 Mayıs Cuma günü, ara ara orta kuvvetli yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 27.2°C, gece ise 14.4°C seviyelerinde olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü, bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 27.8°C, gece ise 14.7°C seviyelerinde tahmin ediliyor. 18 Mayıs Pazar günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28.5°C, gece ise 14.9°C civarında olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymesi önemli. Yağışların yoğun olduğu saatlerde, trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulması önerilir. Sıcaklıkların artmasıyla, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanımı ve şapka takılması faydalı olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza ve hava koşullarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.