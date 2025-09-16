HABER

Diyarbakır 16 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

Diyarbakır'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Eylül ayı hava koşullarına uygundur. Yazın sonlarına doğru yaşanan yüksek sıcaklıklar devam etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 35°C civarında seyredecektir. 19 Eylül Cuma günü sıcaklık biraz daha düşer ve 28°C seviyelerine inmesi bekleniyor. 20 Eylül Cumartesi günü ise sıcaklığın 30°C civarında olması tahmin edilmektedir. Bu durum, Eylül ayının ortalarına doğru yazın etkilerinin azalmaya başladığını, ancak sıcaklıkların hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin tedbir alması gerekmektedir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en dik olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

