Diyarbakır 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12°C civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 7°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %87 seviyelerinde kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat olacak. Gündüz rüzgar hızı 6 km/saat'ye düşecek. Akşam önemsemek gereken rüzgar hızı 4 km/saat olarak ölçülecek. Gece ise rüzgar hızı 5 km/saat'e çıkacak. Basınç değerleri 935 hPa ile 938 hPa arasında değişimler gösterecek.

Gelecek günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü hafif yağmurların görülebilmesi ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 13°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacak. 18 Kasım Salı günü parçalı bulutlu bir hava durumu etkili olacak. Bu gün sıcaklık gündüz 15°C, gece ise 9°C olarak öngörülüyor. 19 Kasım Çarşamba güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 9°C olacak. 20 Kasım Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava durumu yaşanacak.

Bu süreçte hava sıcaklıkları düşecek. Aynı zamanda nem oranları artacak. Sabah ve akşam serin hava koşulları görülebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam kat kat giyinmek önem taşıyor. Vücut ısısını korumak için bu durum faydalı oluyor. Gün içinde yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak iyi bir önlem olacaktır. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları için rahatsız edici olabilir. Astım veya alerji olanların tedavi planlarına uymaları gerekiyor. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları önemlidir. Rüzgar hızı düşük olmasına rağmen ani rüzgar değişimlerine dikkat edilmeli. Gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.