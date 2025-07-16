Diyarbakır 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 4.2 km hızla esecek. Nem oranı ise %17 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 17 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 38°C, 18 Temmuz Cuma günü ise 41°C'ye ulaşması bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri de sıcaklıkların 41°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Sıcak havalarda vücut ısısının hızla yükselmesi, dehidrasyon ve güneş çarpmasına neden olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Sulama sistemlerinin verimli çalışması önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması, olası zararların önüne geçecektir. Enerji tüketiminin artması nedeniyle elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak da akıllıca olacaktır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve günlük yaşam aktiviteleri için gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.