Diyarbakır 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Nem oranı %18 olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecek. Bu koşullar, Diyarbakır'ın Eylül ayındaki tipik hava durumunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 33.9°C, 19 Eylül Cuma günü 35.6°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 36.2°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkate alınması gereken bir durum.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su içilmelidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.