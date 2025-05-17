Diyarbakır 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, gece ise 13°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.83 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %25 civarında olacak.

18 Mayıs 2025 Pazar günü, hava durumu yine açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 27°C, gece sıcaklık 13°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 4.17 km hızla esecek.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, hava durumu tekrar açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 15°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.83 km hızla esmesi bekleniyor.

20 Mayıs 2025 Salı günü, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece sıcaklık ise 15°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7.79 km hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, geceleri ise 13-15°C arasında olacak. Rüzgar hızları genellikle düşük kalacak ve nem oranları da düşük seviyelerde olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak gerekmektedir. Şapka takmak ve bol su içmek de önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması gerekir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için aşırı sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır. Gerektiğinde serin alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.