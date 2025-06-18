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Diyarbakır 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile belirgin olacak.

Diyarbakır 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile belirgin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Genel olarak açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

19 Haziran Perşembe'den 21 Haziran Cumartesi'ye kadar benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık gündüzleri 36°C ile 38°C arasında değişecek. Geceleri ise 19°C ile 22°C arasında seyredecek. Bu dönemde bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar ön planda olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmak sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak da önemli. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Günlük aktivitelerde aşırı efor sarf etmekten kaçınmak ve gerektiğinde dinlenmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, konforlu bir yaşam sürdürmek ve sağlık sorunlarını önlemek için büyüktür.

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hava durumu Diyarbakır
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