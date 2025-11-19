HABER

Diyarbakır 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 19 Kasım 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C, gece en düşük sıcaklık 8.9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %53, rüzgar hızı ise 10.2 km/s seviyesinde seyrederken, 20 Kasım'da sıcaklığın 17°C'ye düşmesi bekleniyor. 21 Kasım'da 18°C'ye yükselecek. Genel olarak bu hafta yağış beklenmiyor ve hava koşulları açık kalacak.

Cansu Akalp

Diyarbakır'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C, gece ise en düşük sıcaklık 8.9°C civarında bekleniyor. Nem oranı %53, rüzgar hızı ise 10.2 km/s olarak tahmin edilmektedir.

20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığının 17°C civarında olması bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü sıcaklıkların 18°C'ye yükseleceği öngörülüyor. Genel olarak hava açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmemektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Yağış beklenmiyor. Bu koşullar birkaç gün devam edecek. Hava sıcaklıkları ise gün içinde değişiklik gösterecek.

