Diyarbakır 20 Kasım Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve az bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 6°C civarında seyredecek. Nem oranı %94, rüzgar hızı 4.8 km/saat olacak. Basınç seviyesi 939.9 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:05’te gerçekleşecek. Gün batımı saati ise 17:04 olarak hesaplandı.

21 Kasım 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16.5°C olacak. Gece en düşük sıcaklık 3.9°C olarak bekleniyor. Nem oranı %89, rüzgar hızı 3.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 922.2 mb olacaktır. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı ise 17:01 olarak hesaplandı.

22 Kasım 2025 Cumartesi günü de hava açık ve güneşli bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 18.4°C civarında olacak. Gece en düşük sıcaklık 5.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı 6.2 km/saat olarak belirlendi. Basınç seviyesi 946.4 mb olacaktır. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı ise 17:03’te gerçekleşecek.

23 Kasım 2025 Pazar günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18.3°C civarında seyredecek. Gece en düşük sıcaklık 5.5°C bekleniyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı 6.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 946.4 mb olacaktır. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı ise 17:03’te olacak.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava koşulları genellikle açık ve güneşli geçecektir. Sıcaklıklar gündüz 16-18°C, gece ise 4-6°C civarında seyredecektir. Nem oranları %79-94 arasında değişecektir. Rüzgar hızları 3.7-6.2 km/saat arasında olacak. Bu dönem, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamalıyız. Bu sebeple, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranları bazı kişilerde rahatsızlık verebilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve bol su içmek faydalı olacaktır.

Düşük rüzgar hızları açık hava etkinlikleri için elverişli bir durum yaratıyor. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Diyarbakır'da hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların gündüz 16-18°C, gece ise 4-6°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Aksi halde açık hava etkinlikleri için rüzgarın yönü ve hızı dikkate alınmalıdır.