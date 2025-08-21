Diyarbakır 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22-23°C arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 41°C, 23 Ağustos Cumartesi günü ise 42°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 20-22°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı düşük kalacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına özen gösterilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.