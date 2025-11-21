HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16-18°C arasında, gece sıcaklıkları ise 3-5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranının %79-89 arasında değişeceği bildiriliyor. Rüzgar hızı hafif olup, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunularak, ter emici giysilerle kat kat giyinmek önem kazanıyor. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak gerekecek.

Diyarbakır 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Diyarbakır'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16.5°C, gece en düşük sıcaklık 3.9°C bekleniyor. Nem oranı %89, rüzgar hızı 3.7 km/saat. Basınç seviyesi ise 922.2 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı ise 17:01.

22 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18.4°C. Gece en düşük sıcaklık 5.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı 6.2 km/saat. Basınç seviyesi 946.4 mb olacak. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı ise 17:03.

23 Kasım 2025 Pazar günü sağanak bir hava beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18.3°C. Gece en düşük sıcaklık 5.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı 6.2 km/saat. Basınç seviyesi 946.4 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı ise 17:02.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 16-18°C arasında, geceleri 3-5°C civarında olacak. Nem oranları %79-89 arasında değişecek. Rüzgar hızları 3.7-6.2 km/saat arasında seyredecek. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giyilebilir. Ama akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için kalın bir mont bulundurmak önemlidir. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Ter emici giysilerle kat kat giyinmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Düşük rüzgar hızları açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumu kontrol etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlerden korunmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.