Diyarbakır 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16.5°C, gece en düşük sıcaklık 3.9°C bekleniyor. Nem oranı %89, rüzgar hızı 3.7 km/saat. Basınç seviyesi ise 922.2 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı ise 17:01.

22 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18.4°C. Gece en düşük sıcaklık 5.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı 6.2 km/saat. Basınç seviyesi 946.4 mb olacak. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı ise 17:03.

23 Kasım 2025 Pazar günü sağanak bir hava beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18.3°C. Gece en düşük sıcaklık 5.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı 6.2 km/saat. Basınç seviyesi 946.4 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı ise 17:02.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 16-18°C arasında, geceleri 3-5°C civarında olacak. Nem oranları %79-89 arasında değişecek. Rüzgar hızları 3.7-6.2 km/saat arasında seyredecek. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giyilebilir. Ama akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için kalın bir mont bulundurmak önemlidir. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Ter emici giysilerle kat kat giyinmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Düşük rüzgar hızları açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumu kontrol etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlerden korunmanıza yardımcı olur.